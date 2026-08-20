Les Belles Sorties – Voyages, Salle La Chiconnière, Vendeville

Informations pratiques

Les Belles Sorties – Voyages Samedi 7 novembre, 20h00 Salle La Chiconnière Nord

5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:45:00+01:00

Fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:45:00+01:00

Voyages est un concert théâtralisé, c’est-à-dire un concert où les morceaux de musique sont mis en scène. Ils sont entrecoupés de textes humoristiques et de citations.

Le Chœur Régional interprète ce concert avec un pianiste et 4 chanteurs solistes qui sont également comédiens.

Le programme parle de l’envie de partir et des déplacements. Il parle aussi des transports sous toutes leurs formes : la marche, le train, le vélo, le bateau…

Le concert propose plusieurs styles de musique : classique, romantique, actuelle… et plusieurs compositeurs de différentes périodes : Mozart, Offenbach, Messager, Gainsbourg, Grand Corps Malade.

Distribution :

Alexandra HEWSON, soprano

Denis MIGNIEN, ténor

Rémi LAUSIN, ténor

Tanguy FRANÇOIS, baryton-basse

Pierre BOURTEEL, pianiste

Chœur Régional Hauts-de-France : environ 50 choristes

Eric DELTOUR, direction

Pour y aller

Bus Ligne 67 arrêt Mairie

Parking à proximité

Sur place

Buvette et petite restauration

Salle La Chiconnière Rue de Seclin, Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 74 24 37 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.lillemetropole.fr/belles-sorties/ »}]

Proposé par le Choeur Régional Hauts-de-France

@Vincent Montagne