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Les Belles Sorties – Voyages, Salle La Chiconnière, Vendeville

samedi 7 novembre 2026 · Salle La Chiconnière · Vendeville

Les Belles Sorties – Voyages, Salle La Chiconnière, Vendeville

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Salle La Chiconnière
Adresse
Rue de Seclin, Vendeville
Ville
59175 Vendeville
Département
Nord
Tarif
5 euros

Les Belles Sorties – Voyages Samedi 7 novembre, 20h00 Salle La Chiconnière Nord

5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:45:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:45:00+01:00

Voyages est un concert théâtralisé, c’est-à-dire un concert où les morceaux de musique sont mis en scène. Ils sont entrecoupés de textes humoristiques et de citations.
Le Chœur Régional interprète ce concert avec un pianiste et 4 chanteurs solistes qui sont également comédiens.
Le programme parle de l’envie de partir et des déplacements. Il parle aussi des transports sous toutes leurs formes : la marche, le train, le vélo, le bateau…
Le concert propose plusieurs styles de musique : classique, romantique, actuelle… et plusieurs compositeurs de différentes périodes : Mozart, Offenbach, Messager, Gainsbourg, Grand Corps Malade.
Distribution :
Alexandra HEWSON, soprano
Denis MIGNIEN, ténor
Rémi LAUSIN, ténor
Tanguy FRANÇOIS, baryton-basse
Pierre BOURTEEL, pianiste
Chœur Régional Hauts-de-France : environ 50 choristes
Eric DELTOUR, direction

Pour y aller
Bus Ligne 67 arrêt Mairie
Parking à proximité
Sur place
Buvette et petite restauration

Salle La Chiconnière Rue de Seclin, Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 74 24 37 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.lillemetropole.fr/belles-sorties/ »}]
Proposé par le Choeur Régional Hauts-de-France

@Vincent Montagne

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