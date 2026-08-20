Les Belles Sorties – Voyages, Salle La Chiconnière, Vendeville
samedi 7 novembre 2026 · Salle La Chiconnière · Vendeville
Informations pratiques
Les Belles Sorties – Voyages Samedi 7 novembre, 20h00 Salle La Chiconnière Nord
5 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:45:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:45:00+01:00
Voyages est un concert théâtralisé, c’est-à-dire un concert où les morceaux de musique sont mis en scène. Ils sont entrecoupés de textes humoristiques et de citations.
Le Chœur Régional interprète ce concert avec un pianiste et 4 chanteurs solistes qui sont également comédiens.
Le programme parle de l’envie de partir et des déplacements. Il parle aussi des transports sous toutes leurs formes : la marche, le train, le vélo, le bateau…
Le concert propose plusieurs styles de musique : classique, romantique, actuelle… et plusieurs compositeurs de différentes périodes : Mozart, Offenbach, Messager, Gainsbourg, Grand Corps Malade.
Distribution :
Alexandra HEWSON, soprano
Denis MIGNIEN, ténor
Rémi LAUSIN, ténor
Tanguy FRANÇOIS, baryton-basse
Pierre BOURTEEL, pianiste
Chœur Régional Hauts-de-France : environ 50 choristes
Eric DELTOUR, direction
Pour y aller
Bus Ligne 67 arrêt Mairie
Parking à proximité
Sur place
Buvette et petite restauration
Salle La Chiconnière Rue de Seclin, Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 74 24 37 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.lillemetropole.fr/belles-sorties/ »}]
Proposé par le Choeur Régional Hauts-de-France
@Vincent Montagne
À voir aussi à Vendeville (Nord)
- Les Belles Sorties Voyages Vendeville 7 novembre 2026