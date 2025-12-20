Les Belles Sorties Voyages symphoniques La Bassée

Les Belles Sorties Voyages symphoniques

17 Avenue Jean-Baptiste Lebas La Bassée La Bassée Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06 22:00:00

Date(s) :

2026-05-06

* _La Petite Suite_ a été commandée à Witold Lutoslawski par la Radio de Varsovie en 1950. Le compositeur reprend des mélodies folkloriques polonaises pour en faire des textures orchestrales inouïes. Rien de triste dans ce _Tombeau de Couperin_ imaginé par Ravel en 1920. Le compositeur rend ici hommage au grand musicien du 18ème siècle François Couperin. Une œuvre tout en raffinement à la française et en nostalgie. En 1829, Felix Mendelssohn visite l’Écosse. Les paysages sauvages des Highlands vont lui inspirer sa _Troisième Symphonie_. Parfois rêveuse et nostalgique, l’œuvre adopte à d’autres moments un caractère héroïque et fougueux.

• Witold Lutoslawski (1913- 1994) _Petite Suite_ (version de chambre) (12’) ;

• Maurice Ravel 1875- 1937) _Le Tombeau de Couperin_ (20’) ;

• Felix Mendelssohn (1809 1847) _Symphonie n° 3 Ecossaise _ (40’)

Le concert fait l’objet d’une courte présentation des œuvres.

Distribution Orchestre National de Lille (40 musiciens)

Direction Anna Sulkowska-Migon (1er Prix du concours La Maestra 2022)

**Durée** 1h45 avec entracte

**À partir de** 6 ans

_**Pour y aller **_

* _Train TER ligne Béthune Gare La Bassée_

* _La Petite Suite_ a été commandée à Witold Lutoslawski par la Radio de Varsovie en 1950. Le compositeur reprend des mélodies folkloriques polonaises pour en faire des textures orchestrales inouïes. Rien de triste dans ce _Tombeau de Couperin_ imaginé par Ravel en 1920. Le compositeur rend ici hommage au grand musicien du 18ème siècle François Couperin. Une œuvre tout en raffinement à la française et en nostalgie. En 1829, Felix Mendelssohn visite l’Écosse. Les paysages sauvages des Highlands vont lui inspirer sa _Troisième Symphonie_. Parfois rêveuse et nostalgique, l’œuvre adopte à d’autres moments un caractère héroïque et fougueux.

• Witold Lutoslawski (1913- 1994) _Petite Suite_ (version de chambre) (12’) ;

• Maurice Ravel 1875- 1937) _Le Tombeau de Couperin_ (20’) ;

• Felix Mendelssohn (1809 1847) _Symphonie n° 3 Ecossaise _ (40’)

Le concert fait l’objet d’une courte présentation des œuvres.

Distribution Orchestre National de Lille (40 musiciens)

Direction Anna Sulkowska-Migon (1er Prix du concours La Maestra 2022)

**Durée** 1h45 avec entracte

**À partir de** 6 ans

_**Pour y aller **_

* _Train TER ligne Béthune Gare La Bassée_ .

17 Avenue Jean-Baptiste Lebas La Bassée La Bassée 59480 Nord Hauts-de-France +33 3 20 29 90 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

* _La Petite Suite_ was commissioned from Witold Lutoslawski by Warsaw Radio in 1950. The composer takes Polish folk melodies and turns them into unheard-of orchestral textures. There is nothing sad about Ravel’s _Tombeau de Couperin_, imagined in 1920. The composer pays homage to the great 18th-century musician François Couperin. A work of French refinement and nostalgia. In 1829, Felix Mendelssohn visited Scotland. The wild landscapes of the Highlands were to inspire his _Third Symphony_. At times dreamy and nostalgic, the work at other times takes on a heroic, fiery character.

? Witold Lutoslawski (1913- 1994) _Petite Suite_ (chamber version) (12?) ;

? Maurice Ravel 1875- 1937) _Le Tombeau de Couperin_ (20?) ;

? Felix Mendelssohn (1809 1847) _Symphony n° 3 Ecossaise _ (40?)

The concert includes a short presentation of the works.

Cast: Orchestre National de Lille (40 musicians)

Conductor: Anna Sulkowska-Migon (1st Prize La Maestra 2022)

**Duration**: 1h45 with intermission

**From** 6 years

how to get there:**_

* tER train line Béthune Gare La Bassée__ (Béthune La Bassée station)

L’événement Les Belles Sorties Voyages symphoniques La Bassée a été mis à jour le 2025-12-20 par Hauts-de-France Tourisme