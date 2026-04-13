Les Belles Sorties – Voyages symphoniques, Salle des Fêtes Renaud, Fretin
Les Belles Sorties – Voyages symphoniques, Salle des Fêtes Renaud, Fretin samedi 9 mai 2026.
Les Belles Sorties – Voyages symphoniques Samedi 9 mai, 20h00 Salle des Fêtes Renaud Nord
2 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T20:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T20:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
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La Petite Suite a été commandée à Witold Lutoslawski par la Radio de Varsovie en 1950. Le compositeur reprend des mélodies folkloriques polonaises pour en faire des textures orchestrales inouïes. Rien de triste dans ce Tombeau de Couperin imaginé par Ravel en 1920. Le compositeur rend ici hommage au grand musicien du 18ème siècle François Couperin. Une œuvre tout en raffinement « à la française » et en nostalgie. En 1829, Felix Mendelssohn visite l’Écosse. Les paysages sauvages des Highlands vont lui inspirer sa Troisième Symphonie. Parfois rêveuse et nostalgique, l’œuvre adopte à d’autres moments un caractère héroïque et fougueux.
• Witold Lutoslawski (1913- 1994) – Petite Suite (version de chambre) (12’) ;
• Maurice Ravel 1875- 1937) – Le Tombeau de Couperin (20’) ;
• Felix Mendelssohn (1809 – 1847) – Symphonie n° 3 « Ecossaise » (40’)
Le concert fait l’objet d’une courte présentation des œuvres.
Distribution :
- Orchestre National de Lille (40 musiciens)
- Direction : Lamar ELIAS
Durée : 1h45 avec entracte
À partir de : 6 ans
Pour y aller :
- Bus : Ligne 69 arrêt Mairie de Fretin
Salle des Fêtes Renaud 3 rue Alfred Cousin, Fretin Fretin 59273 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 64 67 40 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ville-fretin.fr »}]
Proposé par l’Orchestre National de Lille musique classique
© Ugo Ponte
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