LES BÉNÉDICTINES / MAISONS DE FAMILLE LES BÉNÉDICTINES / MAISONS DE FAMILLE Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les Tourquennois font ériger en 1921 une chapelle votive. Les Bénédictines du Saint-Sacrement s’installent dans la maison voisine, transformée en un vaste couvent doté d’un parc et d’une glacière. Maisons de famille a mené un chantier, de 2022 à 2025, pour transformer le couvent en résidence seniors tout confort, en conjuguant authencité et modernité.

Visites découvertes : samedi et dimanche à 11h et 16h – 1h

LES BÉNÉDICTINES / MAISONS DE FAMILLE 18 rue faidherbe 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

© Frédérique Coppin