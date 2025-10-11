Les Berêts Gascons Repas Salle des fêtes Réaup-Lisse

Les Berêts Gascons Repas Salle des fêtes Réaup-Lisse samedi 11 octobre 2025.

Salle des fêtes 6 Place Gilbert Devert Réaup-Lisse Lot-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Après une première édition réussie en 2024, nous vous donnons rendez-vous le SAMEDI 11 OCTOBRE 2025 à la salle des fêtes de Réaup-Lisse.

Invité Mr Lescourege

MENU
TOURIN A LA TOMATE
SALADE COMPOSÉE
JAMBON A LA BROCHE
& ses pommes de terre grenailles
SALADE FROMAGE
DESSERT

vin + café compris

Adultes 23€
Enfants (-10 ans) 12€

Nous avons hâte de vous retrouver pour une soirée sous le signe de la convivialité.
0689084432   .

Salle des fêtes 6 Place Gilbert Devert Réaup-Lisse 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 08 44 32 

