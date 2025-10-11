Les Berêts Gascons Repas Salle des fêtes Réaup-Lisse

Salle des fêtes 6 Place Gilbert Devert Réaup-Lisse Lot-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Après une première édition réussie en 2024, nous vous donnons rendez-vous le SAMEDI 11 OCTOBRE 2025 à la salle des fêtes de Réaup-Lisse.

Invité Mr Lescourege

MENU

TOURIN A LA TOMATE

SALADE COMPOSÉE

JAMBON A LA BROCHE

& ses pommes de terre grenailles

SALADE FROMAGE

DESSERT

vin + café compris

Adultes 23€

Enfants (-10 ans) 12€

Nous avons hâte de vous retrouver pour une soirée sous le signe de la convivialité.

Paiement et réservation en ligne

0689084432 .

Salle des fêtes 6 Place Gilbert Devert Réaup-Lisse 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 08 44 32

