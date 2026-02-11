Les bergers d’Ossau Eaux-Bonnes
Les bergers d’Ossau Eaux-Bonnes jeudi 5 mars 2026.
Les bergers d’Ossau
Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Découverte du pastoralisme en Vallée d’Ossau. Présentation interactive du patrimoine locale.
Dès 4 ans (enfants mineurs doivent être accompagnés pendant l’animation). Animation en salle.
inscriptions auprès de l’office de tourisme .
Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les bergers d’Ossau
L’événement Les bergers d’Ossau Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées