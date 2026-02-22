Les bergers d’Ossau Eaux-Bonnes

Les bergers d’Ossau

Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Découverte du pastoralisme en Vallée d’Ossau. Présentation interactive du patrimoine locale.

Dès 4 ans (enfants mineurs doivent être accompagnés pendant l’animation). Animation en salle.

inscriptions auprès de l’office de tourisme .

Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

English : Les bergers d’Ossau

