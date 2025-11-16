Les berges de la baïse à Nérac Nérac
Les berges de la baïse à Nérac
Rue François Baudy Nérac Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Venez découvrir les espèces d'oiseaux peuplant les bords de Baïse avec Pierrick qui vous apprendra à les reconnaître avec vos yeux et vous oreilles.
Inscriptions par téléphone.
Rue François Baudy Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 98 66
