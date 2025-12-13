Les Bernadettes dîner-concert chanson française et italienne Andlau
Les Bernadettes dîner-concert chanson française et italienne Andlau samedi 17 janvier 2026.
Les Bernadettes dîner-concert chanson française et italienne
6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17 19:30:00
fin : 2026-01-17 21:30:00
Date(s) :
2026-01-17
Profitez d’une soirée originale et d’un bon repas !
Des chansons d’hier. Des poèmes de demain. Le cœur parle une langue universelle, tout comme la Musique.
Les Bernadettes c’est la voix envoûtante de Chiara accompagnée par Marie à l’accordéon qui vous emmènent dans un univers intemporel, où les émotions prennent vie. Entre chansons françaises et italiennes, quelques mélodies tziganes résonnent! Laissez-vous porter par l’énergie de ce duo. .
6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com
English :
Enjoy an original evening and a good meal!
L’événement Les Bernadettes dîner-concert chanson française et italienne Andlau a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme du pays de Barr