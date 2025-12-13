Les Bernadettes dîner-concert chanson française et italienne Andlau

Les Bernadettes dîner-concert chanson française et italienne

6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-17 19:30:00

fin : 2026-01-17 21:30:00

2026-01-17

Profitez d’une soirée originale et d’un bon repas !

Des chansons d’hier. Des poèmes de demain. Le cœur parle une langue universelle, tout comme la Musique.

Les Bernadettes c’est la voix envoûtante de Chiara accompagnée par Marie à l’accordéon qui vous emmènent dans un univers intemporel, où les émotions prennent vie. Entre chansons françaises et italiennes, quelques mélodies tziganes résonnent! Laissez-vous porter par l’énergie de ce duo. .

6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

Enjoy an original evening and a good meal!

