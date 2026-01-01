Les BEST MUSIC AWARDS avec FFF en concert SUPERSONIC Paris
BEST is back ! Le magazine musical mythique renaît à nouveau, tel un phénix rock. Pour fêter ça, et avant de découvrir la nouvelle version du magazine très prochainement, BEST organise une cérémonie exceptionnelle, les « BEST MUSIC AWARDS » !
Le principe ? Récompenser des artistes méritants, mais surtout, surtout, se retrouver !
Ce sera le jeudi 29 janvier, à partir de 19 h, au Supersonic à Paris.
-> DJ sets de Sain Claude et Doppelganger
-> Cérémonie présentée par Nicolas Ullmann
-> Concert du groupe légendaire FFF
À minuit, la nuit se prolonge avec une grande fiesta disco !
Entrée gratuite jusqu’à 23h dans la limite des places disponibles.
1er arrivé = 1er entré (hors personnes sur invitation)
Rendez-vous le jeudi 29 janvier à partir de 19h au Supersonic pour une soirée mythique !
Le jeudi 29 janvier 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
