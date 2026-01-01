Les BEST MUSIC AWARDS avec FFF en concert SUPERSONIC Paris

BEST is back ! Le magazine musical mythique renaît à nouveau, tel un phénix rock. Pour fêter ça, et avant de découvrir la nouvelle version du magazine très prochainement, BEST organise une cérémonie exceptionnelle, les « BEST MUSIC AWARDS » !

Le principe ? Récompenser des artistes méritants, mais surtout, surtout, se retrouver !

Ce sera le jeudi 29 janvier, à partir de 19 h, au Supersonic à Paris.

-> DJ sets de Sain Claude et Doppelganger

-> Cérémonie présentée par Nicolas Ullmann

-> Concert du groupe légendaire FFF

À minuit, la nuit se prolonge avec une grande fiesta disco !

Entrée gratuite jusqu’à 23h dans la limite des places disponibles.

1er arrivé = 1er entré (hors personnes sur invitation)

Rendez-vous le jeudi 29 janvier à partir de 19h au Supersonic pour une soirée mythique !

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)



