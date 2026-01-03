Les bêtes au bois dormant de Gaëlle Allart Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Les bêtes au bois dormant de Gaëlle Allart Rue de la Croix Cordier Tinqueux samedi 17 janvier 2026.
Les bêtes au bois dormant de Gaëlle Allart
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-01-17
Tout public
Gaëlle Allart trempe ses doigts dans l’encre de l’imaginaire à peu près tous les jours. Elle Illustre des livres, fabrique des tampons géants et crée des expositions où le réel percute le quotidien démasqué et laisse place à la rêverie. Bienvenue dans la forêt des bêtes endormies ! Des bêtes fantastiques, étranges, fabriquées avec du bois peint et du tissu coloré. Elles peuvent faire peur, faire rire, ou faire rêver.
Et toi, que vois-tu dans leurs formes ?
Horaires d’ouverture:
Mardi 14h-17h
Mercredi 10h-12h/14h-17h
Jeudi 14h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 10h-12h/14h-17h .
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 08 35 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les bêtes au bois dormant de Gaëlle Allart
L’événement Les bêtes au bois dormant de Gaëlle Allart Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT de la Marne