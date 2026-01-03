Les bêtes au bois dormant de Gaëlle Allart Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Les bêtes au bois dormant de Gaëlle Allart

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-01-17

fin : 2026-03-14

Tout public

Gaëlle Allart trempe ses doigts dans l’encre de l’imaginaire à peu près tous les jours. Elle Illustre des livres, fabrique des tampons géants et crée des expositions où le réel percute le quotidien démasqué et laisse place à la rêverie. Bienvenue dans la forêt des bêtes endormies ! Des bêtes fantastiques, étranges, fabriquées avec du bois peint et du tissu coloré. Elles peuvent faire peur, faire rire, ou faire rêver.

Et toi, que vois-tu dans leurs formes ?

Horaires d’ouverture:

Mardi 14h-17h

Mercredi 10h-12h/14h-17h

Jeudi 14h-17h

Vendredi 14h-17h

Samedi 10h-12h/14h-17h .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 08 35 65

