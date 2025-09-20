LES BÊTISES DE CAMBRAI le Labo Cambrai Cambrai

LES BÊTISES DE CAMBRAI le Labo Cambrai Cambrai samedi 20 septembre 2025.

LES BÊTISES DE CAMBRAI 20 et 21 septembre le Labo Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tout le monde connaît les Bêtises de Cambrai. Du moins, à Cambrai comme ailleurs, tout le monde sait que c’est un bonbon dur dont l’origine vient d’une « bêtise ». Deux confiseurs fabriquent encore des Bêtises de Cambrai et partagent tous deux cette origine légendaire, avec quelques nuances. Venez découvrir l’histoire de ce bonbon, des origines à nos jours, à travers une exposition digestive et rafraîchissante inaugurée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Journées européennes du patrimoine 2025

Yannick Prangère