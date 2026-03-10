Les Bêtises de Violette Salle des associations Franois
Les Bêtises de Violette Salle des associations Franois samedi 4 avril 2026.
Les Bêtises de Violette
Salle des associations 4 rue de l’église Franois Doubs
Tarif : – – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 17:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Théâtre · Pour tous, à partir de 5 ans · 50 min
Après s’être fait punir par sa mère, Violette est envoyée réfléchir au grenier. Dans son imaginaire de petite fille, elle vit tout intensément, et il y a de quoi, parce que l’amour, la mort, la colère, l’ennui, c’est pas de la rigolade ! Où on va quand on est mort ? C’est quoi le contrôle fiscal ?
Avec humour et résilience, Violette donne vie aux objets qui l’entourent et réinvente le monde à sa façon.
Avec un goûter offert par la commune .
Salle des associations 4 rue de l’église Franois 25770 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr
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English : Les Bêtises de Violette
L’événement Les Bêtises de Violette Franois a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON