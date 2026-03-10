Les Bêtises de Violette Salle des associations Franois

Les Bêtises de Violette

Salle des associations 4 rue de l’église Franois Doubs

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Théâtre · Pour tous, à partir de 5 ans · 50 min

Après s’être fait punir par sa mère, Violette est envoyée réfléchir au grenier. Dans son imaginaire de petite fille, elle vit tout intensément, et il y a de quoi, parce que l’amour, la mort, la colère, l’ennui, c’est pas de la rigolade ! Où on va quand on est mort ? C’est quoi le contrôle fiscal ?

Avec humour et résilience, Violette donne vie aux objets qui l’entourent et réinvente le monde à sa façon.

Avec un goûter offert par la commune .

Salle des associations 4 rue de l’église Franois 25770 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Bêtises de Violette

L’événement Les Bêtises de Violette Franois a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON