Les beunes, un laboratoire à ciel ouvert Pole d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Pole d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

14h. Explorez le terrain et rencontrez les chercheurs qui retracent l’histoire des environnements et des sociétés dans un site d’exception. Dès 12 ans. Sur réservation. Gratuit

Explorez le terrain et rencontrez les chercheurs qui retracent l’histoire des environnements et des sociétés dans un site d’exception.

Vivez une expérience rare et plongez dans la recherche scientifique en vallée des Beunes !

Dès 14h, au pied du château de Commarque, rencontre avec les scientifiques de deux programmes de recherche en cours sur l’évolution des paysages de la vallée histoire des climats et des occupations humaines, puis biodiversité et analyse des populations d’oiseaux.

À 17h, au Pôle d’interprétation de la Préhistoire aux Eyzies, participez à une conférence interactive avec Bruno Malaizé, paléoclimatologue et expérimentez l’interprétation scientifique en direct. Une occasion unique d’entrer dans les coulisses de la recherche ! Une après-midi pour explorer un territoire vivant de science.

À partir de 12 ans. Gratuit Nombre de places limité, pensez à réserver. .

English : Les beunes, un laboratoire à ciel ouvert

14h. Explore the grounds and meet the researchers who are tracing the history of environments and societies on this exceptional site. Ages 12 and up. Reservations required. Free

German : Les beunes, un laboratoire à ciel ouvert

14h. Erkunden Sie das Gelände und treffen Sie Forscher, die die Geschichte der Umwelt und der Gesellschaft an einem außergewöhnlichen Ort nachvollziehen. Ab 12 Jahren. Nur mit Reservierung. Kostenlos

Italiano :

14h. Esplorate i terreni e incontrate i ricercatori che stanno tracciando la storia degli ambienti e delle società in questo sito eccezionale. Dai 12 anni in su. È necessaria la prenotazione. Gratuito

Espanol : Les beunes, un laboratoire à ciel ouvert

14h. Explore el recinto y conozca a los investigadores que rastrean la historia de los entornos y las sociedades en este yacimiento excepcional. A partir de 12 años. Reserva previa. Gratis

