Les bibliophiles club de lecture adultes Amilly samedi 14 février 2026.
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Début : 2026-02-14 10:00:00
Pour causer littérature autour d’un café à la médiathèque d’Amilly.
Vous aimez lire et avez envie de partager vos découvertes et romans (mais pas que) préférés ? La médiathèque met à votre disposition son petit salon pour vous réunir autour d’un café et discuter en toute simplicité et liberté.
Pas d’animateur, la valeur ajoutée, c’est vous !
Thématique particulière sur cette séance Voyage voyage ! .
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
English :
Les bibliophiles: adult book club
