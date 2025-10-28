Les Bibliophiles Courtenay

Début : 2025-10-28 18:00:00

fin : 2025-10-28 19:00:00

2025-10-28

Ne manquez pas le rendez-vous des amoureux de lecture pour partager vos coups de coeur et en découvrir de nouveaux !

Gratuit et ouvert à tous.

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85 mediathequepca@courtenay45.com

English :

Let’s share our readings in a friendly, relaxed atmosphere!

German :

Lassen Sie uns unsere Lektüre in einer freundlichen und entspannten Atmosphäre austauschen!

Italiano :

Condividiamo le nostre letture in un’atmosfera amichevole e rilassata!

Espanol :

Compartamos nuestras lecturas en un ambiente cordial y distendido

