Les Bibliophiles Courtenay
Les Bibliophiles Courtenay mardi 28 octobre 2025.
Les Bibliophiles
Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 18:00:00
fin : 2025-10-28 19:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Ne manquez pas le rendez-vous des amoureux de lecture pour partager vos coups de coeur et en découvrir de nouveaux !
Gratuit et ouvert à tous.
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85 mediathequepca@courtenay45.com
English :
Let’s share our readings in a friendly, relaxed atmosphere!
German :
Lassen Sie uns unsere Lektüre in einer freundlichen und entspannten Atmosphäre austauschen!
Italiano :
Condividiamo le nostre letture in un’atmosfera amichevole e rilassata!
Espanol :
Compartamos nuestras lecturas en un ambiente cordial y distendido
