Les bibliophiles Courtenay
Les bibliophiles Courtenay mardi 24 février 2026.
Les bibliophiles
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 18:00:00
fin : 2026-02-24 19:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Venez partager vos lectures dans une ambiance conviviale et détendue ! Les grands lecteurs, comme ceux qui lisent plus rarement sont les bienvenus pour découvrir de nouvelles lectures autour de douceurs à grignoter.
Venez partager vos lectures dans une ambiance conviviale et détendue ! Les grands lecteurs, comme ceux qui lisent plus rarement sont les bienvenus pour découvrir de nouvelles lectures autour de douceurs à grignoter. .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and share your readings in a friendly, relaxed atmosphere! Both avid readers and those who read less frequently are welcome to discover new books and enjoy a snack.
L’événement Les bibliophiles Courtenay a été mis à jour le 2026-02-06 par OT 3CBO