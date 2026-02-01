Les bibliophiles Courtenay

Les bibliophiles

Venez partager vos lectures dans une ambiance conviviale et détendue ! Les grands lecteurs, comme ceux qui lisent plus rarement sont les bienvenus pour découvrir de nouvelles lectures autour de douceurs à grignoter.

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85

English :

Come and share your readings in a friendly, relaxed atmosphere! Both avid readers and those who read less frequently are welcome to discover new books and enjoy a snack.

