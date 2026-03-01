Les Bibliophiles Courtenay
Les Bibliophiles Courtenay mardi 31 mars 2026.
Les Bibliophiles
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Venez partager vos lectures dans une ambiance conviviale et détendue ! Les grands lecteurs, comme ceux qui lisent plus rarement sont les bienvenus pour découvrir de nouvelles lectures autour de douceurs à grignoter.
Venez partager vos lectures dans une ambiance conviviale et détendue ! Les grands lecteurs, comme ceux qui lisent plus rarement sont les bienvenus pour découvrir de nouvelles lectures autour de douceurs à grignoter. .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85
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English :
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L’événement Les Bibliophiles Courtenay a été mis à jour le 2026-03-21 par OT 3CBO