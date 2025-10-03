Les bibliothèques du réseau actrices de la transition écologique Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T09:30:00 – 2025-10-03T12:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Notre arbre de la transition écologique vous présente les actions menées au sein du réseau des bibliothèques et vous propose une sélection de documents sur les déchets, le recyclage et des créations 100% récup !

Médiathèque Quai des Mots 4 rue Elie Maurette 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 26 52 29 https://www.bibliotheques-en-brionnais.net/ https://www.facebook.com/culturebrionnaissb

