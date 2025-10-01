Les bibliothèques fêtent Halloween !

Les bibliothèques fêtent Halloween ! mercredi 1 octobre 2025.

Une touche de bave de crapaud, un brin de venin de serpent, une demi-cuillère de poudre de fée… et voilà la potion parfaite pour plonger dans l’ambiance d’Halloween avec les bibliothèques de la Ville de Paris !

Jusqu’au 31 octobre, nos bibliothécaires vous ont concocté un programme effrayant, où mystères, frissons et sorcellerie se mêlent pour vous offrir une expérience unique

Au programme : ateliers, animations, lectures effrayantes et bien d’autres surprises… De quoi faire frémir d’excitation petits et grands ! N’attendez plus, venez plonger dans une atmosphère pleine de sortilèges, de citrouilles et de mystérieux chats noirs…

Oserez-vous passer la porte ?

Venez frissonner dans les Bibliothèques de la Ville de Paris à l’occasion d’Halloween !

Du mercredi 01 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



https://bibliotheques.paris.fr/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/