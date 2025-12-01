Les bibliothèques fêtent Noël !

Entrez dans la magie de Noël… à la bibliothèque ! ✨

Tout au long du mois de décembre, les bibliothèques se parent de leurs plus belles décorations et vous invitent à plonger dans la magie des fêtes. Contes d’hiver, ateliers créatifs ou encore spectacles pour petits et grands… chaque bibliothèque célèbre Noël à sa façon, dans une ambiance chaleureuse et féérique.

Venez partager un moment convivial, découvrir des histoires enchantées et préparer les fêtes❄️

En décembre, les bibliothèques de Paris font rimer lecture et magie de Noël !

Venez vous réchauffer et découvrir la magie de Noël dans les Bibliothèques de la Ville de Paris !

Du lundi 01 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-01T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-21T00:59:59+01:00

Date(s) :



