Les bibliothèques gourmandes présentent : l’oeil et la bouche, les couleurs et le goût Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 11 octobre 2025.

L’association des Bibliothèques gourmandes oeuvre pour la connaissance de la culture et du patrimoine gourmands de toutes origines.

Pour cette nouvelle semaine du goût 2025, la bibliothèque Glacière-Tsvetaïeva vous propose une rencontre autour de la revue Papilles, l’oeil et la bouche, les couleurs et le goût. Un dialogue entre les pupilles et les papilles, les couleurs et les saveurs : mettre nos sens en éveil pour goûter des mets avec suspicion ou enthousiasme !

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

https://www.bibliothequesgourmandes.com/page/3089450-presentation +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr