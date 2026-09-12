Les bidartars ont du talent Donjons et Chatons Toki-Toki Bidart
mercredi 9 décembre 2026 · Toki-Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Les bidartars ont du talent Donjons et Chatons
Toki-Toki Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:00:00
fin : 2026-12-09 17:00:00
Date(s) :
2026-12-09
Donjons et Chatons
Avec L’ Antre 2 Dés
Partez à l’aventure avec l’association bidartar l’Antre 2 Dés dans cette initiation au jeu de rôle Donjons et Chatons .
Vous incarnerez de valeureuses petites boules de poils dans cet univers où miaougie et créatures fanchastiques se côtoient.
Le Cube • Jeu de rôle • Tout public à partir de 7 ans (duo parents-enfants bienvenu) • Durée 2h .
Toki-Toki Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : Les bidartars ont du talent Donjons et Chatons
L’événement Les bidartars ont du talent Donjons et Chatons Bidart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Bidart
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