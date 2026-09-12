UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bidart

Les bidartars ont du talent Donjons et Chatons Toki-Toki Bidart

mercredi 9 décembre 2026 · Toki-Toki · Bidart

Les bidartars ont du talent Donjons et Chatons Toki-Toki Bidart

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Toki-Toki
Adresse
Rue des Écoles
Ville
64210 Bidart
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Bidart

Les bidartars ont du talent Donjons et Chatons

Toki-Toki Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:00:00
fin : 2026-12-09 17:00:00

Date(s) :
2026-12-09

Donjons et Chatons
Avec L’ Antre 2 Dés

Partez à l’aventure avec l’association bidartar l’Antre 2 Dés dans cette initiation au jeu de rôle Donjons et Chatons .
Vous incarnerez de valeureuses petites boules de poils dans cet univers où miaougie et créatures fanchastiques se côtoient.

Le Cube • Jeu de rôle • Tout public à partir de 7 ans (duo parents-enfants bienvenu) • Durée 2h   .

Toki-Toki Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22  toki-toki@bidart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les bidartars ont du talent Donjons et Chatons

L’événement Les bidartars ont du talent Donjons et Chatons Bidart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Bidart

À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)