Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Nouvelle édition des Bielles de Mai, exposition de voitures de collection d’exception et de prestige, à l’Hippodrome. Buvette et restauration sur place. Au profit de l’association Handi’chiens.

VIRE Hippodrome Robert Auvray

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

English : Les Bielles de Mai exposition de vehicules de collection et de prestige à Vire Normandie

12th edition of the Bielles de Mai, exhibition of exceptional and prestigious classic cars, will be held once again on the Place du Château. Refreshments and food on the spot. This year, a car is to be won!

German : Les Bielles de Mai exposition de vehicules de collection et de prestige à Vire Normandie

Neue Ausgabe von Les Bielles de Mai, einer Ausstellung von außergewöhnlichen und prestigeträchtigen Sammlerautos, an einem neuen Ort: dem Hippodrom. Getränke und Speisen vor Ort. Zugunsten des Vereins Handi’chiens.

Italiano :

Un’altra edizione delle Bielles de Mai, un’esposizione di auto d’epoca eccezionali e prestigiose all’Ippodromo. Rinfresco e ristorazione sul posto. A favore dell’associazione Handi’chiens.

Espanol :

Nueva edición de las Bielles de Mai, exposición de coches clásicos excepcionales y prestigiosos en el Hipódromo. Refrescos y catering in situ. A beneficio de la asociación Handi’chiens.

