Les bienfaits de la Gemmothérapie Pl. des Fosses Limeuil

Pl. des Fosses Jardins Panoramiques Limeuil Dordogne

Atelier » Les bienfaits de la Gemmothérapie ». Atelier animé par Claire Tessier, naturocoeur, productrice de plantes aromatiques et médicinales. Comment se soigner grâce aux bourgeons et aux jeunes pousses d’arbres ?

Atelier animé par Claire Tessier, naturocoeur, productrice de plantes aromatiques et médicinales.

Comment se soigner grâce aux bourgeons et aux jeunes pousses d’arbres ?

Inscription conseillée .

Pl. des Fosses Jardins Panoramiques Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 72 28 56

English : Les bienfaits de la Gemmothérapie

Workshop « The benefits of Gemmotherapy ». Led by Claire Tessier, naturocoeur and producer of aromatic and medicinal plants. How to treat yourself with buds and young tree shoots?

German :

Workshop « Die Wohltaten der Gemmotherapie ». Workshop unter der Leitung von Claire Tessier, Naturocoeur, Produzentin von aromatischen und medizinischen Pflanzen. Wie kann man sich mit Hilfe von Knospen und jungen Baumtrieben heilen?

Italiano :

I benefici della gemmoterapia ». Condotto da Claire Tessier, naturopata e produttrice di piante aromatiche e medicinali. Come curarsi con gemme e giovani germogli?

Espanol : Les bienfaits de la Gemmothérapie

Taller « Los beneficios de la Gemoterapia ». Impartido por Claire Tessier, naturópata y productora de plantas aromáticas y medicinales. ¿Cómo tratarse con yemas y brotes jóvenes?

