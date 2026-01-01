LES BIENFAITS DU RIRE Espace Camille Flammarion Pornichet

LES BIENFAITS DU RIRE

A la découverte des bienfaits du rire !

Qu’est-ce qui nous en empêche de rire ? Avons-tu le goût de mettre plus de rire dans notre quotidien ?

Le rire est un formidable allié du bien-être il libère les tensions, diminue le stress, stimule l’énergie et renforce les liens avec les autres. Pourtant, dans le rythme du quotidien, on oublie souvent de lui faire une place.

Cet atelier permet de découvrir et d’expérimenter les bienfaits du rire sur le corps et l’esprit, dans un cadre ludique, bienveillant et accessible à tous. Une invitation à lâcher prise, à retrouver la spontanéité et à faire le plein de bonne humeur.

Animé par Sonia de Graine d’Optimisme, relaxologue et animatrice de yoga du rire.

Informations pratiques

Où ?

Espace Camille Flammarion, salle Hoëdic

Quand ?

Le 22 janvier

⏰ Horaires ?

De 19h30 à 20h45

L’entrée est-elle payante ?

Oui, le tarif est de 5 €.

️ Faut-il réserver ?

La réservation se fait soit par téléphone au 07 87 30 71 35 ou par mail à l’adresse joiesourire44@gmail.com. .

+33 7 87 30 71 35 sonia@grainedoptimisme.fr

