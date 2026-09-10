Les bigoudènes en colère, Musée de la conserverie Alexis Le Gall, Loctudy

Informations pratiques

Les bigoudènes en colère Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de la conserverie Alexis Le Gall Finistère

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine et matrimoine, les comédiens et comédiennes de la troupe du Lac reviennent au musée avec leur spectacle en hommage au centenaire (1926-2026) de la célèbre grève des ouvrières des conserveries de Lesconil et du Guilvinec, la plus connue en pays bigouden au XXe siècle dans le secteur de la conserve de poisson.

Musée de la conserverie Alexis Le Gall 8 Impasse du Nord 29750 Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne 0298988399 https://www.musee-conserverie-loctudy.bzh/ https://www.facebook.com/Museealexislegall/;https://www.instagram.com/museedelaconserverie/;https://www.linkedin.com/in/mus%C3%A9e-de-la-conserverie-alexis-le-gall-95075621b/;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-conserverie-le-gall-a-loctudy;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000079 Venez revivre l’aventure sardinière en pays bigouden sud ! Au travers de sa maison de maître et de son usine de transformation de poisson, le musée de la conserverie de Loctudy retrace l’histoire de la famille Le Gall qui l’a fait tourner de 1920 à 1955, ainsi que l’histoire des femmes qui ont travaillé sur ce lieu de production industrielle à dimension artisanale.

Un voyage à la fois familial, mémoriel et social. Pas de parking dédié au musée, stationnement dans la rue du port, arrêt « Square Poulavillec » de la ligne de bus 56C Breizh Go

À l’occasion des journées européennes du patrimoine et matrimoine, les comédiens et comédiennes de la troupe du Lac reviennent au musée

©Musée de la conserverie de Loctudy