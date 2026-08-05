Informations pratiques

Vibraye

Les bijoux de Maupassant

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Humour et suspense, dans la lecture musicalisée de trois textes extraits des Contes cruels et fantastiques de Guy de Maupassant.

Humour et suspense, dans la lecture musicalisée de trois textes extraits des Contes cruels et fantastiques de Guy de Maupassant.

Nous proposons au public un spectacle original de 1h30 environ composé de lecture de textes de Guy de Maupassant et d’extraits de musiques chargés d’introduire, de souligner et de conclure ces histoires originales.

Les trois textes présentés La parure, publié le 17 février 1884, Les bijoux, publié le 28 mars 1883, et Divorce, publié le 21 février 1888, sont des textes humoristiques mettant en lumière les pratiques sociales à l’époque de Guy de Maupassant. Chacun d’entre eux se termine par une chute inattendue et particulièrement cocasse.

Musiques au programme

Dmitri Chostakovitch (Romance), Edward Elgar (Salut d’amour), Gabriel Fauré (Après un rêve), Oskar Rieding (Concerto N°2) , Erik Satie (Gnossienne et Valse-ballet), Charles Gounod (Ave Maria), Fritz Kreisler (Liebesleid), Felix Mendelssohn (La Marche nuptiale) et morceau de jazz traditionnel pour terminer le spectacle.

Textes lus par Norbert Chadourne

Au piano Marc Brunel, à la contrebasse Gilles Braem

Direction musicale et violon Jean-Michel Dailliat

Conception et mise en scène Jean Philippe Cros .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Humor and suspense in this musical reading of three excerpts from Guy de Maupassant’s %AB Cruel and Fantastic Tales %BB.

L’événement Les bijoux de Maupassant Vibraye a été mis à jour le 2026-08-05 par Mairie de Vibraye