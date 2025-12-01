Les bijoux de pacotille Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Les bijoux de pacotille

Céline Milliat Baumgartner nous raconte son deuil sans jamais verser dans le pathos. Les bijoux de pacotille sont un trésor que chaque spectateur emporte avec lui.

English :

Céline Milliat Baumgartner tells us about her grief without ever lapsing into pathos. Les bijoux de pacotille is a treasure that every viewer takes away with them.

German :

Céline Milliat Baumgartner erzählt uns von ihrer Trauer, ohne jemals in Pathos zu verfallen. Der billige Schmuck ist ein Schatz, den jeder Zuschauer mit sich nimmt.

Italiano :

Céline Milliat Baumgartner ci racconta il suo dolore senza scadere nel pathos. I gioielli in disuso sono un tesoro che ogni spettatore porta via con sé.

Espanol :

Céline Milliat Baumgartner nos habla de su dolor sin caer en el patetismo. Las joyas de desecho son un tesoro que cada espectador se lleva consigo.

