LES BIJOUX DE PACOTILLE – THEATRE SCENE NATIONALE 61 Alencon

LES BIJOUX DE PACOTILLE Début : 2026-01-31 à 18:00. Tarif : – euros.

Comment grandit-on avec une absence comme héritage ? Seule en scène, Céline Milliat Baumgartner remonte le fil de sa propre histoire : à seulement 8 ans, elle perd ses parents dans un accident de voiture. Ne lui restent que quelques souvenirs, une boucle d’oreille et deux bracelets calcinés – ses « bijoux de pacotille ». À partir de photos, d’objets, de gestes et de silences, elle convoque les fantômes de l’enfance, dresse le portrait d’une mère actrice, d’un père insaisissable, et raconte sa reconstruction, entre souvenirs flous et besoin de vérité. Avec finesse et émotion, la mise en scène de Pauline Bureau (que vous avez pu découvrir avec Neige en 23/24 – artiste Intrépide de la Snat61) mêle théâtre, images d’archives, vidéos en super 8 et extraits du Lac des cygnes, pour donner corps à ce récit vibrant. Porté par une interprétation bouleversante, ce spectacle est un hommage sensible à la mémoire, à la résilience et à l’amour. Un moment de grâce, pudique et puissant, à ne pas manquer.

THEATRE SCENE NATIONALE 61 2 AVENUE DE BASINGSTOKE 61000 Alencon 61