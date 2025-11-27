LES BILLES DE MA GRAND MERE – LES BILLES DE MA GRAND MERE ET LE VELO D – DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand

LES BILLES DE MA GRAND MERE – LES BILLES DE MA GRAND MERE ET LE VELO D Début : 2026-02-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Après bien des années, Il revient dans le village où il a grandi. En ouvrant un bocal empli de billes et une vieille malle abandonnée qu’il retrouve passant par-là, il replonge avec humour et nostalgie, dans les souvenirs de son enfance… Occupé à parcourir le Monde, il avait oublié à quel point les histoires de sa grand-mère et les biclous de son grand-père l’ont aidé à grandir …tous contes faits ! « Un spectacle tendre, drôle et chantant… » Seul en scène, Dominique Hiberty propose un moment dédié aux histoires que l’on raconte, aux chansons que l’on entonne le temps d’une veillée et qui, allez savoir pourquoi, touchent grands et petits !

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63