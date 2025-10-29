Les biscuits d’Halloween Huiles d’olives et Olives de France Nyons

Huiles d’olives et Olives de France 40 place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif par duo

Début : 2025-10-29 15:30:00

Atelier cuisine duo parent-enfant

Huiles d’olives et Olives de France 40 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 41 02 olive.nyonsaoc@orange.fr

English :

Parent-child duo cooking workshop

German :

Kochworkshop Duo Eltern-Kind

Italiano :

Laboratorio di cucina per genitori e figli

Espanol :

Taller de cocina a dúo para padres e hijos

