Les Bistrots d’Hiver à Reterre Reterre

1 rue Jean-Charles Varennes Reterre Creuse
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
2026-01-11
L’association Pays’Sage reprend du service et vous donne rendez-vous en 2026 pour les Bistrots d’Hiver !
Des rencontres en 3 temps
11h : Apéro-Tchatche Gratuit
Durant une heure, les participants échangent autour de thématiques d’actualité.
12h30 : Déjeuner
Saison après saison, les chefs (auberges ou foodtrucks) proposent des menus mettant à l’honneur les spécialités culinaires et les produits du terroir.
15h : Instant culture place au spectacle vivant
Les Bistrots d’Hiver le 11 janvier à Reterre, au programme
> 11h Eve LIVET, auteure de documentaire Rôle de la forêt
>12h30 Auberge des quatre gousses d’ail, 1 rue Jean-Charles Varennes ; Réservation au 05 55 65 13 71
> 15h JOHN A.L. SOCIETY duo musique folk américaine, chant et guitare .
1 rue Jean-Charles Varennes Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 10 74 06 pays-sage@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
