Les Bistrots d’Hiver à Saint-Georges Nigremont Saint-Georges-Nigremont

Les Bistrots d’Hiver à Saint-Georges Nigremont

3 Le bourg Saint-Georges-Nigremont Creuse

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

L’association Pays’Sage reprend du service et vous donne rendez-vous en 2026 pour les Bistrots d’Hiver !

Des rencontres en 3 temps

11h : Apéro-Tchatche Gratuit

Durant une heure, les participants échangent autour de thématiques d’actualité.

12h30 : Déjeuner

Saison après saison, les chefs (auberges ou foodtrucks) proposent des menus mettant à l’honneur les spécialités culinaires et les produits du terroir.

15h : Instant culture place au spectacle vivant

Les Bistrots d’Hiver le 11 janvier à Saint-Georges-Nigremont, au programme

> 11h Gilles PALLIER, biologiste et ornithologue passionné Les oiseaux du printemps à la mairie (salle du conseil)

>12h30 Crêperie la Montagne Noire ; Réservation au 09 75 78 74 01

> 15h MUSIQUE CLASSIQUE TRIO à l’église, Laurence ROUMET au piano, Luc CAUDY à la clarinette, André TAUPIN au violoncelle .

3 Le bourg Saint-Georges-Nigremont 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 10 74 06 pays-sage@outlook.fr

