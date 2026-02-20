Les bistrots d’hiver Jarnages

Les bistrots d’hiver

30 grande rue Jarnages Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Avec l’association Pays’Sage apéro tchatche & concert NEPETA TRIO trio vocal swingue

Repas sur réservation. .

+33 5 55 84 47 27

