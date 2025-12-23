Les Bistrots d’Hiver Lancement au Café de l’Espace Flayat

Les Bistrots d’Hiver Lancement au Café de l’Espace

1 rue saint Martin Flayat Creuse

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2026-01-10

L’association Pays’Sage reprend du service et vous donne rendez-vous en 2026 pour les Bistrots d’Hiver !

Des rencontres en 3 temps

11h : Apéro-Tchatche Gratuit

Durant une heure, les participants échangent autour de thématiques d’actualité.

12h30 : Déjeuner

Saison après saison, les chefs (auberges ou foodtrucks) proposent des menus mettant à l’honneur les spécialités culinaires et les produits du terroir.

15h : Instant culture place au spectacle vivant

Lancement des Bistrots d’Hiver le 10 janvier au Café de l’Espace, au programme

> 11h Bernard BARBIER, apéro conté Vin sur vin suivi de la présentation de Pays’Sage et des Bistrots d’Hiver

>12h30 Paëlla au Café ; Réservation au 06 17 20 61 75

> 15h JOHN A.L. SOCIETY duo musique folk américaine, chant et guitare .

1 rue saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 10 74 06 pays-sage@outlook.fr

