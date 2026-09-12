Les Bizoteries – Vide grenier rue Georges Bizot le 13/09 Rue Georges Bizot Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 09:00 – 19:00

Gratuit : non 15€ les 4m sur inscription Gratuit pour les visiteurs / acheteurs Tout public

L’association BIG BIZOT organise le 13/09/2026 son premier vide grenier dans la rue Georges Bizot.L’occasion de vider vos caves ou de les remplir de bonnes affaires, et de profiter de la buvette !Accueil des exposants de 6h à 9h au 1 rue georges bizot le 13/09.Ouverture au public de 9h à 18h.Renseignements : bigbizot@gmail.comInscriptions exposants : 15€ les 4mhttps://www.monetico-online-asso.com/les-bizoteries/paiement

Rue Georges Bizot Nantes 44322

https://www.monetico-online-asso.com/les-bizoteries/paiement



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