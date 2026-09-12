Les Bizoteries – Vide grenier rue Georges Bizot le 13/09 Rue Georges Bizot Nantes
dimanche 13 septembre 2026 · Rue Georges Bizot · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 09:00 – 19:00
Gratuit : non 15€ les 4m sur inscription Gratuit pour les visiteurs / acheteurs Tout public
L’association BIG BIZOT organise le 13/09/2026 son premier vide grenier dans la rue Georges Bizot.L’occasion de vider vos caves ou de les remplir de bonnes affaires, et de profiter de la buvette !Accueil des exposants de 6h à 9h au 1 rue georges bizot le 13/09.Ouverture au public de 9h à 18h.Renseignements : bigbizot@gmail.comInscriptions exposants : 15€ les 4mhttps://www.monetico-online-asso.com/les-bizoteries/paiement
Rue Georges Bizot Nantes 44322
https://www.monetico-online-asso.com/les-bizoteries/paiement
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