Les Bizoteries – vide-grenier rue Georges-Bizot Rue Georges Bizot Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 09:00 – 18:00

Gratuit : oui 15 e les 4 mètres / Gratuit visiteurs Tout public

Vous souhaitez faire un peu de tri après l’été et donner une seconde vie à vos objets ? C’est le moment idéal !???? Réservations pour un emplacement de 4 m (15 €)ou par mail : bigbizot@gmail.com

Rue Georges Bizot Nantes 44322

https://www.monetico-online-asso.com/les-bizoteries/paiement



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