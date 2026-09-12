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Les Bizoteries – vide-grenier rue Georges-Bizot Rue Georges Bizot Nantes

dimanche 13 septembre 2026 · Rue Georges Bizot · Nantes

Les Bizoteries – vide-grenier rue Georges-Bizot Rue Georges Bizot Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Rue Georges Bizot
Adresse
Rue Georges Bizot
Ville
44322 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
15 e les 4 mètres / Gratuit visiteurs

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 09:00 – 18:00
Gratuit : oui 15 e les 4 mètres / Gratuit visiteurs Tout public 

Vous souhaitez faire un peu de tri après l’été et donner une seconde vie à vos objets ? C’est le moment idéal !???? Réservations pour un emplacement de 4 m (15 €)ou par mail : bigbizot@gmail.com

Rue Georges Bizot Nantes 44322
https://www.monetico-online-asso.com/les-bizoteries/paiement


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