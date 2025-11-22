Les Bla Bla de Babel à La Roche-Chalais La Roche-Chalais
Les Bla Bla de Babel à La Roche-Chalais samedi 22 novembre 2025.
Les Bla Bla de Babel à La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22 2025-12-06
Les samedis 11 octobre 8 et 22 novembre, de 10 h à 11h30 : Les Blablas de Babel Échanges linguistiques
enfants-adultes Gratuit et ouvert à tous.
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contact Tél. 05.53.90.67.90 –
mediatheque@larochechalais.fr
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
English : Les Bla Bla de Babel à La Roche-Chalais
Saturdays, October 11, November 8 and 22, 10 am to 11:30 am: Les Blablas de Babel Language exchanges
free and open to all.
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contact: Tel. 05.53.90.67.90 –
mediatheque@larochechalais.fr
German : Les Bla Bla de Babel à La Roche-Chalais
Samstag, 11. Oktober, 8. und 22. November, 10:00 bis 11:30 Uhr: Les Blablas de Babel Sprachaustausch
kinder-Erwachsene Kostenlos und offen für alle.
Mediathek der Stadt (14, rue de l’Apre-Côte) Kontakt: Tel.: 05.53.90.67.90 –
mediatheque@larochechalais.fr
Italiano :
Sabato 11 ottobre, 8 e 22 novembre, dalle 10.00 alle 11.30: Les Blablas de Babel Scambi linguistici tra bambini e adulti Gratuito e aperto a tutti
gratuito e aperto a tutti.
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contatto: Tel: 05.53.90.67.90 –
mediatheque@larochechalais.fr
Espanol : Les Bla Bla de Babel à La Roche-Chalais
Sábados 11 de octubre 8 y 22 de noviembre, de 10.00 a 11.30 h: Les Blablas de Babel Intercambios lingüísticos entre niños y adultos Gratuito y abierto a todos
gratuito y abierto a todos.
Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) Contacto: Tel
mediatheque@larochechalais.fr
