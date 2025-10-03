Les bla-bla numériques L’identité numérique à la Médiathèque d’Assier Assier

Les bla-bla numériques L’identité numérique à la Médiathèque d’Assier Assier vendredi 3 octobre 2025.

Les bla-bla numériques L’identité numérique à la Médiathèque d’Assier

Médiathèque Rue de la Pierre Levée Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 14:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Nouveau rendez-vous mensuel à la France services, venez apprendre, échanger et discuter autour d’un thé ou d’un café !

L’identité numérique, quézako ? L’identité numérique permet de sécuriser et de simplifier votre connexion aux différentes démarches en ligne, notamment administratives

Nouveau rendez-vous mensuel à la France services, venez apprendre, échanger et discuter autour d’un thé ou d’un café !

L’identité numérique, quézako ? L’identité numérique permet de sécuriser et de simplifier votre connexion aux différentes démarches en ligne, notamment administratives. Donc, si vous en avez marre de vos multiples mots de passe, venez !! .

Médiathèque Rue de la Pierre Levée Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 87 31

English :

New monthly meeting at France services, come and learn, exchange and discuss over a cup of tea or coffee!

What is digital identity? Digital identity enables you to secure and simplify your connection to various online procedures, particularly administrative ones

German :

Neues monatliches Treffen bei France services, lernen, tauschen und diskutieren Sie bei einem Tee oder Kaffee!

Die digitale Identität, was ist das? Die digitale Identität ermöglicht es, Ihre Verbindung zu den verschiedenen Online-Verfahren, insbesondere den Verwaltungsverfahren, zu sichern und zu vereinfachen

Italiano :

Venite a imparare, condividere e discutere davanti a una tazza di tè o caffè!

Cos’è l’identità digitale? Un’identità digitale rende più facile e sicura la connessione a vari servizi online, in particolare a quelli amministrativi

Espanol :

Venga a aprender, compartir y debatir con una taza de té o café

¿Qué es la identidad digital? La identidad digital le permite conectarse de forma más fácil y segura a diversos servicios en línea, en particular los administrativos

L’événement Les bla-bla numériques L’identité numérique à la Médiathèque d’Assier Assier a été mis à jour le 2025-08-15 par Pnr des Causses du Quercy