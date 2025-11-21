Les Blablas (8 12 ans) Médiathèque Hendaye

Les Blablas (8 12 ans)

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Tu as entre 8 et 12 ans, tu veux partager, échanger tes lectures ou en découvrir de nouvelles, discuter de tes coups de cœur, des livres que tu as lus, que tu souhaiterais lire, que tu as aimés ou détestés… .

