Les blasons vous parlent à la Diana Journées Européennes du patrimoine Salle héraldique de la Diana Montbrison

Les blasons vous parlent à la Diana Journées Européennes du patrimoine Salle héraldique de la Diana Montbrison samedi 20 septembre 2025.

Les blasons vous parlent à la Diana Journées Européennes du patrimoine

Salle héraldique de la Diana 7 rue Florimond Robertet Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

En nocturne, une lecture héraldique de la voûte s’appliquera à retracer l’Histoire, l’appartenance et la lignée de chacun des 48 blasons différents qui se répètent 36 fois !

.

Salle héraldique de la Diana 7 rue Florimond Robertet Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69

English : Les blasons vous parlent à la Diana Journées Européennes du patrimoine

At night, a heraldic reading of the vault will trace the history, affiliation and lineage of each of the 48 different coats of arms, which are repeated 36 times!

German : Les blasons vous parlent à la Diana Journées Européennes du patrimoine

In der Nacht wird eine heraldische Lesung des Gewölbes die Geschichte, die Zugehörigkeit und die Abstammung jedes der 48 verschiedenen Wappen, die sich 36 Mal wiederholen, nachverfolgen

Italiano : Les blasons vous parlent à la Diana Journées Européennes du patrimoine

Di notte, una lettura araldica della volta ripercorrerà la storia, l’appartenenza e la discendenza di ciascuno dei 48 diversi stemmi, che si ripetono 36 volte!

Espanol : Les blasons vous parlent à la Diana Journées Européennes du patrimoine

Por la noche, una lectura heráldica de la bóveda recorrerá la historia, filiación y linaje de cada uno de los 48 escudos diferentes, ¡que se repiten 36 veces!

L’événement Les blasons vous parlent à la Diana Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Loire Forez