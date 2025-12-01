Les Blinds Tests Loufoques de Vernon Jojoba Le Champ Commun Augan
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Pendant ce blind test loufoque, les participants seront confrontés à des playlists des plus farfelues chanteurs poilus ; reprises à la flûte à bec ; Quelle est la langue de la chanson ? ; cris d’animaux , chansons qui parlent de bisous , traductions littérales de paroles et bien d’autres encore ! D’autres jeux sont également prévus afin de multiplier les saveurs QCM, énigmes, etc.
Ce Blind test loufoque avec Vernon Jojoba est à partir de 21h
Prix libre, petite restauration sur place
Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
