Les Blinds Tests Loufoques de Vernon Jojoba Le Champ Commun Augan

Les Blinds Tests Loufoques de Vernon Jojoba

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 21:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Pendant ce blind test loufoque, les participants seront confrontés à des playlists des plus farfelues chanteurs poilus ; reprises à la flûte à bec ; Quelle est la langue de la chanson ? ; cris d’animaux , chansons qui parlent de bisous , traductions littérales de paroles et bien d’autres encore ! D’autres jeux sont également prévus afin de multiplier les saveurs QCM, énigmes, etc.

Ce Blind test loufoque avec Vernon Jojoba est à partir de 21h

Prix libre, petite restauration sur place

Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

English :

L’événement Les Blinds Tests Loufoques de Vernon Jojoba Augan a été mis à jour le 2025-12-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande