LES BODIN’S FETENT LEURS 30 ANS ! – PARC EXPO DE TOURS Tours

LES BODIN’S FETENT LEURS 30 ANS ! Début : 2025-11-08 à 20:00. Tarif : – euros.

LES BODIN’S FETENT LEURS 30 ANS !Les ultimes dates de Bodin’s Grandeur Nature en tournéeCe duo formé en 1994 par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, met en scène MARIA, vieille fermière roublarde et acariâtre de 87 ans, et son fils CHRISTIAN, vieux garçon débonnaire et naïf de 50 ans ! Cela fait 30 ans qu’ils vous font rire et qu’ils vous émeuvent, vous connaissez leurs dingueries, leurs punchlines et leur poésie sur scène, au cinéma ou à la télévision.Pour fêter cet événement, 30 ANS DE CARRIERE QUAND MÊME !, entre la sortie de leur prochain film début 2025, l’enregistrement d’un prime télé spécial Bodin’s, leurs spectacles de plein air et l’écriture d’un prochain long métrage, l’envie pour Les Bodin’s était trop grande de vous retrouver sur scène.Pour satisfaire votre fidélité et pour tous ceux qui les réclament encore, ils ont décidé de reprendre la route une dernière fois avec leur ferme !!! Attention, y’en aura pas pour tout l’monde !!!Quelques représentations du spectacle Bodin’s Grandeur Nature en tournée deviennent une évidence pour que ces 30 ans deviennent un feu d’artifice .

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37