Les Bodins Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Les Bodins Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement vendredi 14 novembre 2025.
Les Bodins
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-14
LES BODIN’S FETENT LEURS 30 ANS !
Ce duo formé en 1994 par Vincent Dubois et Jean Christian Fraiscinet, met en scène MARIA, vieille fermière roublarde et acariâtre de 87 ans, et son fils CHRISTIAN, vieux garçon débonnaire et naïf de 50 ans !
.
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
LES BODIN’S CELEBRATE THEIR 30TH ANNIVERSARY!
This duo, formed in 1994 by Vincent Dubois and Jean Christian Fraiscinet, features MARIA, a cunning and cantankerous 87-year-old farm woman, and her son CHRISTIAN, a debonair and naive 50-year-old old boy!
German :
DIE BODIN’S FEIERN IHR 30-JÄHRIGES JUBILÄUM!
Das 1994 von Vincent Dubois und Jean Christian Fraiscinet gegründete Duo bringt MARIA, eine 87-jährige, zänkische Bäuerin, und ihren Sohn CHRISTIAN, einen 50-jährigen, gutmütigen und naiven alten Jungen, auf die Bühne!
Italiano :
LES BODIN’S FESTEGGIANO IL LORO 30° ANNIVERSARIO!
Questo duo, formato nel 1994 da Vincent Dubois e Jean Christian Fraiscinet, ha come protagonisti MARIA, una contadina di 87 anni furba e scorbutica, e suo figlio CHRISTIAN, un cinquantenne elegante e ingenuo!
Espanol :
¡LES BODIN’S CELEBRAN SU 30 ANIVERSARIO!
Este dúo, formado en 1994 por Vincent Dubois y Jean Christian Fraiscinet, está protagonizado por MARIA, una granjera de 87 años astuta y cascarrabias, y su hijo CHRISTIAN, un viejo cincuentón ingenuo y desenvuelto
L’événement Les Bodins Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-15 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme