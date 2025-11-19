LES BOIS D’ARTEMIS – LES BOIS D ARTEMIS – THEATRE EURYDICE ESAT – PLAISIR Plaisir

LES BOIS D’ARTEMIS – LES BOIS D ARTEMIS Début : 2026-04-04 à 18:00. Tarif : – euros.

Collectif La BraiseConcert théâtral et dessinéDès 8 ans / 1h05______________________L’histoire…Artémis, c’est l’histoire d’une petite fille qui grandit et s’émancipe. Une déesse qui combat l’ordre établi mais accepte de changer en retour. Pour qu’à travers la rencontre, chacun grandisse et qu’un monde nouveau voie le jour.De sa naissance sur une île déserte jusqu’à l’âge adulte, des hauteurs du Mont Olympe aux profondeurs des forêts, des courses effrénées dans les bois aux nuits à la belle étoile, la déesse nous raconte ses luttes, ses colères et ses joies, accompagnée d’un batteur, d’un pianiste et d’une dessinatrice.______________________DistributionTexte : adaptation de Marie Doreau,d’après Le feuilleton d’Artémis de Murielle SzacMise en scène : Fanny ZellerLumière : Damien ValadeSon : Alice Le Moigne et Paul Boulier Costumes : Irène Bernaud Illustrations : Charlotte MellyAvec : Marie Doreau (jeu), Olivier Hestin (batteur), Alexandre Saada (pianiste), Charlotte Melly (dessinatrice)

THEATRE EURYDICE ESAT – PLAISIR 59 RUE CLAUDE CHAPPE 78370 Plaisir 78