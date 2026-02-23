Les boîtes à kiosques Hall Rennes 26 – 29 mars Ille-et-Vilaine

30 élèves du **DSAA Design**, **Fabrique des communs**, ont conçu des dispositifs artistiques pour 5 “kiosques” du festival

Plateaux de présentation, supports d’affichage verticaux et modulaires ou présence aérienne pour signaler les associations.

Le **DSAA Design**, **Fabrique des communs** est un Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués, grade Master, du **lycée Bréquigny** et de **l’Université de Rennes**. La formation réunit 3 parcours de 10 élèves : design graphique, design d’objet et design d’espace.

www.laab.fr / @dsaa_laab_rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



