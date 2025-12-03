Les boîtes de Noël Cahors
Les boîtes de Noël Cahors vendredi 19 décembre 2025.
Les boîtes de Noël
Cahors Lot
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Déposez vos boîtes de Noël !
1 Prenez une boîte à chaussures et mettez-y
– un produit de beauté
– une douceur à manger
– un loisir
– un vêtement douillet
– un petit mot
2 Emballez joliment et indiquez s’il s’agit d’un cadeau pour enfant, ado, homme ou femme.
3 Déposez votre boîte dans
– Espaces Sociaux et Citoyens de Cahors (Sainte-Valérie, Vieux Cahors, la Croix-de-Fer ou Terre-Rouge)
– Espaces France Services Saint-Géry Vers ou Cazals
– Bus France Services Communes du Grand Cahors
– Accueil Jeunesse de Terre-Rouge 53, allée des Soupirs
– Jeunesse des Docks 430 allée des Soupirs
Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87 communication@mairie-cahors.fr
English :
Drop off your Christmas boxes!
1: Take a shoebox and put in
? a beauty product
? a sweet to eat
? a hobby
? a cozy garment
? a note
2: Wrap it up nicely and indicate whether it’s a gift for a child, teenager, man or woman.
3: Place your box in
? Espaces Sociaux et Citoyens de Cahors (Sainte-Valérie, Vieux Cahors, la Croix-de-Fer or Terre-Rouge)
? Espaces France Services: Saint-Géry Vers or Cazals
? Bus France Services: Communes du Grand Cahors
? Terre-Rouge Youth Centre: 53, allée des Soupirs
? Jeunesse des Docks: 430 allée des Soupirs
