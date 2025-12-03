Les boîtes de Noël

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Déposez vos boîtes de Noël !

1 Prenez une boîte à chaussures et mettez-y

– un produit de beauté

– une douceur à manger

– un loisir

– un vêtement douillet

– un petit mot

2 Emballez joliment et indiquez s’il s’agit d’un cadeau pour enfant, ado, homme ou femme.

3 Déposez votre boîte dans

– Espaces Sociaux et Citoyens de Cahors (Sainte-Valérie, Vieux Cahors, la Croix-de-Fer ou Terre-Rouge)

– Espaces France Services Saint-Géry Vers ou Cazals

– Bus France Services Communes du Grand Cahors

– Accueil Jeunesse de Terre-Rouge 53, allée des Soupirs

– Jeunesse des Docks 430 allée des Soupirs

Déposez vos boîtes de Noël !

1 Prenez une boîte à chaussures et mettez-y

– un produit de beauté

– une douceur à manger

– un loisir

– un vêtement douillet

– un petit mot

2 Emballez joliment et indiquez s’il s’agit d’un cadeau pour enfant, ado, homme ou femme.

3 Déposez votre boîte dans

– Espaces Sociaux et Citoyens de Cahors (Sainte-Valérie, Vieux Cahors, la Croix-de-Fer ou Terre-Rouge)

– Espaces France Services Saint-Géry Vers ou Cazals

– Bus France Services Communes du Grand Cahors

– Accueil Jeunesse de Terre-Rouge 53, allée des Soupirs

– Jeunesse des Docks 430 allée des Soupirs .

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 87 87 communication@mairie-cahors.fr

English :

Drop off your Christmas boxes!

1: Take a shoebox and put in

? a beauty product

? a sweet to eat

? a hobby

? a cozy garment

? a note

2: Wrap it up nicely and indicate whether it’s a gift for a child, teenager, man or woman.

3: Place your box in

? Espaces Sociaux et Citoyens de Cahors (Sainte-Valérie, Vieux Cahors, la Croix-de-Fer or Terre-Rouge)

? Espaces France Services: Saint-Géry Vers or Cazals

? Bus France Services: Communes du Grand Cahors

? Terre-Rouge Youth Centre: 53, allée des Soupirs

? Jeunesse des Docks: 430 allée des Soupirs

L’événement Les boîtes de Noël Cahors a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Cahors Vallée du Lot