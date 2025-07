Les Bolides en fête Sainte-Maure-de-Touraine

Les Bolides en fête Sainte-Maure-de-Touraine dimanche 6 juillet 2025.

Les Bolides en fête

Parc Robert Guignard 7 Rue de Toizelet Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

12e édition de ce rendez-vous désormais incontournables organisé par l’association Cap Aventure 4L.

Grand rassemblement de voitures anciennes et d’exception.

Egalement au programme vide-greniers, bourse d’échange, rétro camping, randonnée touristique (sur inscription), convert.

12e édition de ce rendez-vous désormais incontournables organisé par l’association Cap Aventure 4L.

Grand rassemblement de voitures anciennes et d’exception.

Egalement au programme vide-greniers, bourse d’échange, rétro camping, randonnée touristique (sur inscription), convert.

Buvette et resaturation sur place, paëlla géante. .

Parc Robert Guignard 7 Rue de Toizelet Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 32 98 22 68

English :

12th edition of this now unmissable event organized by the Cap Aventure 4L association.

Large gathering of vintage and exceptional cars.

Also on the program: garage sale, swap meet, retro camping, tourist trail (registration required), convert.

German :

12. Ausgabe dieses mittlerweile unumgänglichen Treffens, das von der Vereinigung Cap Aventure 4L organisiert wird.

Großes Treffen von Oldtimern und außergewöhnlichen Fahrzeugen.

Außerdem auf dem Programm: Flohmarkt, Tauschbörse, Retro-Camping, touristische Wanderung (mit Anmeldung), Cabrio.

Italiano :

dodicesima edizione di questo evento imperdibile organizzato dall’associazione Cap Aventure 4L.

Un grande raduno di auto d’epoca e d’eccezione.

In programma anche: vendita di garage, incontro di scambio, campeggio retrò, percorso turistico (iscrizione obbligatoria), conversione.

Espanol :

12ª edición de esta cita ineludible organizada por la asociación Cap Aventure 4L.

Un gran encuentro de coches antiguos y excepcionales.

En el programa también: venta de garaje, mercadillo, camping retro, ruta turística (inscripción obligatoria), convert.

L’événement Les Bolides en fête Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2025-06-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme