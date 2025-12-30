LES BONOBOS PELOUSSE PARADISE Ales

LES BONOBOS Début : 2026-02-07 à 19:00. Tarif : – euros.

?? Les BonobosDécouvrez l’une des comédies cultes de Laurent Baffie !Alex le beau gosse est aveugle, Dani le maladroit est sourd et Benjamin le facétieux est muet.Ces trois amis, dignes descendants des célèbres singes de la sagesse, n’ont qu’un seul objectif : trouver l’amour malgré leurs handicaps… ou au moins tenter leur chance !Mais séduire quand on ne voit pas, n’entend pas ou ne parle pas, c’est loin d’être gagné !Entre quiproquos, situations délirantes et humour sans filtre, cette comédie promet une soirée inoubliable.?? À savoir :Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30